31.03.2020 (19:25)

Горные мотострелки ЦВО уничтожили условного противника на полигоне Кара-Хаак в Туве

Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, уничтожили условного противника в условиях горного рельефа местности на полигоне Кара-Хаак.

По замыслу мероприятия, условный противник совершил марш для захвата населенного пункта. Передвижение войск было вскрыто подразделением беспилотных летательных аппаратов с помощью комплекса «Орлан-10». Полученные данные были переданы на командный пункт.

После команды личный состав мотострелковых подразделений совершил марш в назначенный район на штатной технике — бронеавтомобилях «Тигр» и самоходных орудиях «Нона-СВК». В ходе марша были отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам и средствам воздушного нападения условного противника.

По прибытии в район мотострелки атакой с ходу уничтожили «противника». Особое внимание на учении уделяется взаимодействию штабов с подчиненными подразделениями с применением автоматизированных систем управления и отработке вопросов взаимодействия между органами управления при резко меняющейся обстановке в горной местности в условиях современного общевойскового боя.

Командно-штабное учении проходит под руководством заместителя командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майора Алексея Подивилова. В мероприятии задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

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