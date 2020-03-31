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31.03.2020 (18:31)

В Таджикистане российские военнослужащие к Дню Победы облагородят могилы фронтовиков

В Таджикистане российские военнослужащие 201-й военной базы к Дню Победы приведут в порядок могилы фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель военно-поисковой группы «Память-201» Гафур Шерматов.

«Воинские захоронения и памятники ежегодно приводятся в порядок военнослужащими и ветеранами 201-й военной базы. Уже в апреле мы приступим к работе. Места захоронения предстоит очистить от мусора и прошлогодней травы, могильные плиты будут укреплены с помощью цемента или бетона, обелиски и памятники будут покрашены. Мемориальные таблички с данными о ветеранах будут отреставрированы или обновлены. «Всего в Таджикистане насчитывается более 150 могил, и все они в этом году будут особенно тщательно подготовлены ко Дню Победы», – сказал собеседник.

Торжественное шествие, посвященное 75-летию Великой Победы советского народа над фашистским захватчиками, состоится в парке Победы города Душанбе. В нем примут участие более 100 российских военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Памятники , Центральный военный округ , Таджикистан
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