31.03.2020 (18:14)

Снайперы ЦВО во взаимодействии с расчетами РСЗО «Град» уничтожили условного противника на учении под Оренбургом

Снайперы Центрального военного округа (ЦВО) во взаимодействии с расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили условного противника на учении в Оренбургской области.

В ходе тактических действий разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» выявляли мобильные бандгруппы и передавали их координаты снайперам, которые в свою очередь точными выстрелами из крупнокалиберных винтовок АСВК направляли легкобронированную технику противника в огневые засады. Артиллеристы фугасными снарядами обстреливали районы скопления техники и живой силы условного противника из 122-мм реактивных систем залпового огня «Град».

Снайперы отработали ведение прицельного огня на дистанциях до 2 тыс. метров и корректировку огня артиллерии.

В учении на Тоцком полигоне приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

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