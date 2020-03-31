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31.03.2020 (17:17)

В Мурманской области состоялся чемпионат армейского корпуса Северного флота по стрельбе из штатного и табельного оружия

На одном из полигонов Мурманской области прошёл чемпионат сухопутных и береговых войск Северного флота по стрельбе из штатного и табельного оружия. Помимо военнослужащих Северного флота в чемпионате также приняли участие команды частей центрального подчинения.

Чемпионат открыл заместитель командира отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса полковник Виталий Грачев,  он пожелал участникам соревнования удачи и напутствовал на победу  в честной и бескомпромиссной борьбе.

В ходе проведения соревнований участники состязались в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Упражнения по стрельбе из оружия выполнялись на учебно-тренировочном комплексе отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса.

В программу соревнований вошли упражнения по стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и автомата Калашникова одиночными выстрелами на дистанции 100 метров по грудной неподвижной мишени из положения лёжа, стоя и с колена.

По результатам соревнования первое место заняла команда «Спутник» бригады морской пехоты, второе место – за командой «Печенга» отдельной мотострелковой бригады, третье место досталось команде «Альбатрос» воинской части центрального подчинения.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Чемпионат по стрельбе
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