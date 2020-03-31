31.03.2020 (17:10)

Отряд Международного противоминного центра вернулся в Россию из Лаоса

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации вернулись в Россию после завершения миссии гуманитарного разминирования территории Лаосской Народно-Демократической Республики.

Отряд из 34 военнослужащих доставлен самолетом Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на военный аэродром Чкаловский. Экипаж самолёта совершил перелёт на расстояние более 7000 км.

За время командировки с октября 2019 г. по март 2020 г. в провинции Сиенгхуан (Лаос) российскими специалистами очищено свыше 10 га территории, обнаружено и обезврежено более 830 взрывоопасных предметов.

Основная часть боеприпасов относилась к кассетным авиационным бомбам типа BLU-26, BLU-63, BLU-3/B, противопехотным минам и артиллерийским снарядам.

В соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации об организации медицинского наблюдения за военнослужащими, прибывшими из загранкомандировок, все военнослужащие отряда во время посадки на промежуточном аэродроме в г. Новосибирске сдали тесты на выявление новой коронавирусной инфекции.

На аэродроме прибытия с личным составом отряда проводится полный цикл санитарно-эпидемиологических мероприятий. В пункте постоянной дислокации всех прибывших военнослужащих поместят на двухнедельный карантин.

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