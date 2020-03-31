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31.03.2020 (16:59)

С курсантами Новосибирского высшего военного командного училища проведен полевой выход с боевой стрельбой

С 23 по 27 марта с курсантами выпускного курса Новосибирского высшего военного командного училища проведен комплексный полевой выход с боевой стрельбой на Юргинском полигоне в Кемеровской области. Данное мероприятие стало венцом изучения курсантами дисциплин кафедры вооружения и стрельбы.

В ходе полевого выхода будущие офицеры разведывательных и мотострелковых подразделений выполнили упражнения контрольных стрельб УКС-1 и УКС-2 из стрелкового оружия и гранатометов, а также вооружения боевых машин пехоты БМП-2. Кроме того, курсанты отработали управление огнем подразделений в обороне и наступлении, а также при проведении огневых засад.

По окончании полевого выхода каждый курсант был оценен комиссией профессорско-преподавательского состава кафедры вооружения и стрельбы. Всего к занятиям были привлечены более 130 будущих офицеров.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Центральный военный округ , Сухопутные войска , Военное образование
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