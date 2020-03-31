31.03.2020 (16:45)

В Москве салютный дивизион ЗВО произведёт артиллерийский салют в честь освобождения Братиславы от немецко-фашистских войск

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО) произведёт праздничный артиллерийский салют в день освобождения от немецко-фашистских войск города Братиславы.

4 апреля в 22:00 в Москве будет произведет праздничный салют 24 залпами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. В небо столицы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров.

Запуск около 3 тыс. праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки — два человека.

Столица Словакии — Братислава — была освобождена в ходе Братиславско-Брновской операции. Фашисты основательно укрепили восточные рубежи города многочисленными огневыми точками, противотанковыми рвами и минными полями. Ценные сведения о системе укреплений были предоставлены словацкими партизанами. Командующий фронтом Маршал Советского Союза Родион Малиновский, чтобы избежать разрушений словацкой столицы принял решение обойти город с северо-запада.

2 апреля советские войска прорвали внешний оборону врага, солдаты штурмовали каждый квартал, улицу и дом. Уличные бои, которые вели войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей Дунайской военной флотилии продолжались два дня. 4 апреля Братислава была полностью освобождена.

Войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим Братиславой, салютовали в Москве 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий.

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