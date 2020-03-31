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31.03.2020 (16:41)

Более ста памятников благоустроят военнослужащие танковой армии ЗВО ко Дню Победы

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа проведут ряд субботников по уборке и благоустройству территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также воинских захоронений.

Военнослужащие произведут очистку территорий вблизи памятников, окраску заборов, обновят ограды мемориалов. Кроме того, очистят от следов коррозии и покрасят корпуса, обновят бортовые номера боевых машин Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах и входят в списочный состав соединений и воинских частей армии. Среди них танки Т-34, КВ-1, ИС-2, артиллерийские орудия различного типа и калибров, другие образцы вооружения и военной техники.

Всего в ходе субботников будет приведено в порядок свыше 100 памятников и более 15 постаментов с боевой техникой времен Великой Отечественной войны в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Танковые войска , Танки
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