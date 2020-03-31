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31.03.2020 (16:38)

В Ленобласти и Санкт-Петербурге саперы общевойсковой армии ЗВО обезвредили более 250 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

В марте текущего года группами разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии было проведено более ста операций по разминированию на местах обнаружения взрывоопасных предметов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Военнослужащие мобильных подразделений на специально оборудованных автомобилях КамАЗ обнаружили и вывезли с территории опасных участков более  40 мин калибра 82-мм, более 200 снарядов калибра 203-мм и 152-мм.

Также при проведении совместных работ с поисковыми отрядами военными инженерами было утилизировано более 10 тыс. патронов, найденных в блиндажах и укреплениях под более чем 1,5 метровым слоем грунта.

 Большинство боеприпасов было найдено саперами при помощи специально обученных минно-розыскных собак и роботизированных комплексов в ходе дополнительного обследования местности, где уже были обнаружены взрывоопасные предметы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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