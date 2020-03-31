31.03.2020 (16:32)

В Восточном военном округе состоялся конкурс специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2020»

В Восточном военном округе на базе мотострелкового соединения, дислоцированного в Амурской области, состоялся конкурс специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2020». В состязаниях участвовали лучшие военные повара и пекари из Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края.

Конкурсанты в течение нескольких дней соревновались в приготовлении пищи из повседневных продуктов. Кроме того, условием конкурса была предусмотрены этапы по стрельбе из штатного оружия, проверка физической подготовки и знаний рецептов и технологии приготовления блюд.

В упорной борьбе победу одержала команда поваров мотострелкового соединения из Амурской области.

В завершение состязаний был проведен мастер-класс капитанов команд по приготовлению национальных блюд народов России. Повара приготовили борщ, жаркое, сибирские пельмени, блюда из картошки, а также расстегаи и блины.

Знатоки традиционной русской кухни из состава жюри высоко оценили кулинарные способности участников конкурса.

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