Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2020 (16:24)

В ВВО определены лучшие огнеметчики войск РХБ защиты по итогам конкурса «Белое солнце»

На полигоне Онохой в Бурятии завершился окружной этап конкурса «Белое солнце» среди специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО).

Соревнования предусматривали выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите.

Участники конкурса отработали занятие рубежа на тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Солнцепек», посадку и высадку из боевой машины, заряжание пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), смену позиций, уход на запасную позицию, занятие закрытой и открытой огневых позиций.

Военнослужащие преодолели сложнейшую огненно-штурмовую полосу препятствий, состязались в мастерстве управления системой ТОС-1А «Солнцепек».

Лучшей стала команда соединения РХБ защиты, дислоцированного в Республике Бурятия, военнослужащие которого на протяжении трех лет занимают лидирующие позиции в конкурсе «Белое солнце».

Всеармейский этап конкурса состоится в июле на полигоне Шиханы в Саратовской области. В состязаниях примут участие команды всех военных округов и Северного флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Воздушно-десантных войсках завершился второй этап конкурса по полевой выучке среди экипажей РХБ разведки «Безопасная среда»
В Амурском объединении ВВО состоялся первый чемпионат по Армейской тактической стрельбе
В горных районах Бурятии разведчики ВВО учились уничтожать замаскированные склады с боеприпасами противника
Военные инженеры ВВО выполнили плановый подрыв списанных неиспользуемых объектов инфраструктуры на территории военного аэродрома в Хабаровске

Метки:
Восточный военный округ , Войска РХБ защиты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false