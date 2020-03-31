31.03.2020 (16:24)

В ВВО определены лучшие огнеметчики войск РХБ защиты по итогам конкурса «Белое солнце»

На полигоне Онохой в Бурятии завершился окружной этап конкурса «Белое солнце» среди специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО).

Соревнования предусматривали выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите.

Участники конкурса отработали занятие рубежа на тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Солнцепек», посадку и высадку из боевой машины, заряжание пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), смену позиций, уход на запасную позицию, занятие закрытой и открытой огневых позиций.

Военнослужащие преодолели сложнейшую огненно-штурмовую полосу препятствий, состязались в мастерстве управления системой ТОС-1А «Солнцепек».

Лучшей стала команда соединения РХБ защиты, дислоцированного в Республике Бурятия, военнослужащие которого на протяжении трех лет занимают лидирующие позиции в конкурсе «Белое солнце».

Всеармейский этап конкурса состоится в июле на полигоне Шиханы в Саратовской области. В состязаниях примут участие команды всех военных округов и Северного флота.

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