31.03.2020 (15:26)

В военном комиссариате Северной Осетии собрали информацию и фотографии о 40 тыс. фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»

В военном комиссариате Южного военного округа в Северной Осетии собрали информацию и фотографии о более 40 тыс. фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти».

В Северной Осетии с прошлого года проводится сбор писем и фотографий фронтовиков для размещения их в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Открытие мемориала состоится накануне дня Великой победы в этом году.

С 2019 года и по настоящее время сотрудники военного комиссариата, юнармейцы и волонтеры Северной Осетии подготовили и передали для оцифровки уже свыше 40 тыс. личных карточек, писем и фотографий фронтовиков.

Пункты сбора данных о фронтовиках были развернуты в гарнизонном Доме офицеров, почтовых отделениях Северной Осетии. В настоящее время деятельность пунктов сбора данных временно приостановлена. Сегодня желающие принять участие в проекте могут самостоятельно загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт проекта «Дорога памяти» в специальный раздел.

Всего во время Великой Отечественной войны из Северной Осетии на фронте воевало более 83 тыс. человек.

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