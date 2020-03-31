31.03.2020 (15:22)

Уникальные РСЗО «Торнадо-С» впервые покажут артиллеристы ЮВО в параде Победы

Впервые на параде Победы в Ростове-на-Дону артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) из Астраханской области в составе механизированных колонн военной техники представят сверхдальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 300-мм «Торнадо-С».

Больше всего образцов артиллерийской техники ЮВО покажут на военных парадах во Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Керчи и Севастополе.

Всего более 90 единиц артиллерийских установок, орудий и минометов будет задействовано в составе механизированных колонн военной техники на Параде Победы, в том числе гаубицы РСЗО «Ураган», «Торнадо-Г» и «Град-М», самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация» и «Гвоздика», орудия «Нона-С», буксируемые «Мста-Б», Д-30, «Нона-К», 85-мм дивизионная пушка Д-44, а также минометы «Сани», «Поднос» и «Василек».

На параде будут представлены также исторические образцы военной техники: легендарная «Катюша», дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3, самоходные артиллерийские установки ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, СУ-76.

Справочно:

В ЮВО 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего в военных парадах примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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