31.03.2020 (15:20)

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» окажут авиационную поддержку мотострелкам ЮВО на учении в Абхазии

Авиационную поддержку действиям мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии окажут разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе предстоящего командно-штабного учения (КШУ).

Звенья вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа нанесут поражение условному противнику на переднем крае обороны. Под их прикрытием танкисты и мотострелки базы выполнят развертывание в боевые порядки.

В ходе учения будет отработано выполнение задач в составе межвидовой войсковой группировки.

Плановые учения с батальонными тактическими группами базы начнутся в апреле на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой местности и морского побережья в Абхазии.

Всего в этапах КШУ на местности будет задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

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