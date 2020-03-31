Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2020 (15:18)

Расчёты ПВО ЮВО в Армении провели тренировку в составе объединенной системы ПВО стран СНГ

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Армении в составе объединенной системы ПВО стран СНГ уничтожили самолеты условного противника на учении.

На полигоне Камхуд расчеты зенитного и зенитного ракетного дивизионов выполнили учебно-боевые задачи по обнаружению, сопровождению воздушных целей, отражению атак крылатых ракет и авиации условного противника.

В преддверии учения было проведено боевое слаживание расчетов зенитных ракетных комплексов, где военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к боевому применению.

В учении было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Морские пехотинцы Каспийской флотилии высадили тактический десант на морское побережье в Дагестане
Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения
Военнослужащие ЮВО в Абхазии проведут первую совместную тренировку парадных расчетов с военнослужащими войск республиканского Минобороны
Военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии обеспечили оборону нового пункта базирования

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false