31.03.2020 (15:18)

Расчёты ПВО ЮВО в Армении провели тренировку в составе объединенной системы ПВО стран СНГ

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Армении в составе объединенной системы ПВО стран СНГ уничтожили самолеты условного противника на учении.

На полигоне Камхуд расчеты зенитного и зенитного ракетного дивизионов выполнили учебно-боевые задачи по обнаружению, сопровождению воздушных целей, отражению атак крылатых ракет и авиации условного противника.

В преддверии учения было проведено боевое слаживание расчетов зенитных ракетных комплексов, где военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию и приведению комплексов в готовность к боевому применению.

В учении было задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация соединения.

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