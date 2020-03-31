31.03.2020 (15:16)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии высадили тактический десант на морское побережье в Дагестане

В рамках двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) на полигоне Аданак в Дагестане ротные тактические группы полка морской пехоты Южного военного округа (ЮВО) выполнили высадку морского десанта на необорудованный участок побережья.

В ходе высадки тактического десанта было задействовано порядка 15 бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штуромовой роты морской пехоты. Огневую поддержку обеспечили артиллерийские подразделения полка. Расчеты провели боевые стрельбы из штатного вооружения, в том числе БТР-82А и 122-мм гаубиц Д-30. В интересах тактического десанта выполнили задачи группы инженерного разграждения.

На первом этапе учения подразделения морской пехоты совершили 70-километровый марш на штатной технике. На маршруте личный состав отработал действия по отражению воздушных ударов и нападений диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Основной целью ДРТУ является совершенствование командных навыков офицерского состава и слаженности действий подразделений при ведении оборонительного и наступательного боя во взаимодействии с артиллерийскими подразделениями на морском побережье.

В этапе тактических действий было задействовано более 70 единиц боевой техники береговых войск и инженерных подразделений КФл.

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