31.03.2020 (15:14)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения

Военнослужащие соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения 2020 года.

В ходе проверки, которая пройдет в течении двух недель, военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку на общевойсковых полигонах Тарское, Шалхи, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводское, Капустин Яр, Дальний и Альпийский при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90, Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок САУ «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», минометов «Поднос» и «Сани» и др. В соответствии с указанием командующего войсками ЮВО все контрольные стрельбы будут проведены в ночное время.

Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В период с 30 марта по 26 апреля будет проверено более 100 воинских частей. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЮВО. Сбор данных о результатах проверки организован региональным центром управления военного округа через систему территориальных органов.

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