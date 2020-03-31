31.03.2020 (15:11)
Военнослужащие ЮВО в Абхазии проведут первую совместную тренировку парадных расчетов с военнослужащими войск республиканского Минобороны
В рамках подготовки к парадному шествию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие российской военной базы в Абхазии примут участие в первой совместной тренировке с парадными расчетами подразделений Минобороны Абхазии.
Около 100 солдат и офицеров соединения, входящих в состав парадных расчетов, прибудут к месту тренировки в Сухум, где пройдут совместные тренировки.
Также в репетициях примет участие военный оркестр базы, который в ходе праздника исполнит около 15 музыкальных композиций – марши военных лет и современные произведения.
Совместное парадное шествие войск российской военной базы, Минобороны Абхазии и Пограничного управления ФСБ России пройдет 9 мая на набережной города Сухум.
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