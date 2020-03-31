31.03.2020 (15:08)

Военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии обеспечили оборону нового пункта базирования

На полигоне Скорпион в Дагестане в рамках двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) с боевой стрельбой, подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) отработали задачу по обороне нового пункта базирования объединения.

По замыслу учения, морским пехотинцам КФл предстояло отразить нападение диверсионных групп условного противника как с морского направления, так и с берега. Впервые в целях разведки и выявления диверсантов были применены беспилотные летательные аппараты, кроме этого были задействованы подразделения инженерных войск, которые с помощью имитационных средств обеспечили обстановку, максимально приближенную к боевой.

Морские пехотинцы выполнили противовоздушную и противодесантную оборону морского побережья, успешно отразили высадку отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением рубежей обороны.

В ходе ДРТУ морским пехотинцам предстоит отработать ещё несколько тактических задач, таких как преследование отходящих сил противника, стрельба в обороне, выход ротных тактических групп (РТГр) в район восстановления боеспособности.

Основной целью ДРТУ является проверка боевых возможностей подразделений морской пехоты КФл, совершенствование слаженности РТГр, наращивание опыта взаимодействия в ходе наступательных и оборонительных действий.

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