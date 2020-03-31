31.03.2020 (15:05)

Расчеты РСЗО «Грады» и «Ураганы» на Юге России учились уничтожать площадные цели в ночное время

Более 30 расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град-М» и «Ураган» артиллерийских подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили огневые задачи в ночных условиях.

Артиллеристы объединения поразили неподвижные групповые и площадные цели, удары наносились из открытых и закрытых позиций с дистанции от 1,5 до 12 км. Поражение капитальных подземных сооружений и укреплённых районов условного противника осуществлялось сосредоточенным и массированным огнём совместно с миномётными подразделениями.

Кроме того, боевые расчёты выполнили перенос точки огневого поражения без смены позиции и корректировку огня в минимальные сроки.

Боевые стрельбы прошли в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Всего к сдаче экзамена по огневой подготовке было задействовано около 400 единиц военной техники.

Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях ЮВО проводится под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова. В период с 30 марта по 26 апреля будет проверено более 100 воинских частей. В целях соблюдения мер безопасности и исключения заноса инфекции в воинские коллективы контрольная проверка осуществляется комиссиями органов военного управления объединений и командования отдельных соединений ЮВО. Сбор данных о результатах проверки организован региональным центром управления военного округа через систему территориальных органов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице