31.03.2020 (14:26)

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород» провел учение по борьбе за живучесть

В Новороссийске экипаж дизель-электрической подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) провел учение по борьбе с пожаром и поступлением воды в аварийных отсеках.

По замыслу учения, в пункте базирования во время стоянки у причальной стенки в двух отсеках субмарины одновременно произошли условное возгорание и поступление забортной воды. На ПЛ была сыграна аварийная тревога, экипаж приступил к проведению мероприятий по борьбе за живучесть подводного корабля. Подводники выполнили нормативы по надеванию индивидуальных средств защиты, герметизации аварийного отсека, созданию рубежей обороны, локализации и тушению пожара в отсеке, постановке пластырей и раздвижных упоров на пробоины.

Одной из основных задач учения стала отработка системы докладов командиров аварийных отсеков и исполнения команд центрального поста ПЛ военнослужащими из состава аварийных партий.

Тренировки по борьбе за живучесть являются обязательными элементами боевой подготовки экипажей подводных лодок и надводных кораблей ЧФ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице