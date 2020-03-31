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31.03.2020 (14:19)

На большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен» прошло учение по борьбе с пожаром

С экипажем большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен» проведено учение по ликвидации пожара.

В ходе мероприятия отрабатывался порядок действия аварийно-спасательных групп при возникновении возгораний во внутренних помещениях корабля и полный комплекс мероприятий по борьбе за живучесть: от обнаружения возгорания и проведения разведки аварийного отсека до тушения пожара и ликвидации его последствий.

Личный состав аварийно-спасательных групп отработал практическое применение различных средств пожаротушения, в том числе специального ранцевого генератора высокократной пены ГВПП-100, предназначенного для тушения пожаров с помощью химической струи или воздушно-механической пены. Кроме того, были проверены навыки применения военнослужащими дыхательных аппаратов в случае задымления помещений корабля.

Тренировочные мероприятия по обеспечению непотопляемости и взрывопожаробезопасности боевых кораблей и судов обеспечения проводятся на Северном флоте на постоянной основе. В ходе таких мероприятий совершенствуются навыки дежурных служб, командования кораблей и личного состава аварийно-спасательных групп при возникновении аварийных и кризисных ситуаций.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Пожарная безопасность
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