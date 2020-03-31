31.03.2020 (14:13)

Расчеты комплексов с БЛА воинских частей ЗВО, дислоцированных в Псковской области, проводят мониторинг противопожарной ситуации

Расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) воинских частей и соединений Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Псковской области, в ходе выполнения плановых полетов проводят мониторинг противопожарной ситуации.

Полеты проходят в рамках плановых занятий при проведении учений, стрельб и манёвров.

Ввиду сложившейся пожароопасной ситуации, вызванной началом пала травы, в марте к вышеназванным полетным задачам добавился мониторинг пожарной и паводковой обстановки в зонах ответственности воинских частей и соединений ЗВО. Информация, получаемая в режиме реального времени от расчетов комплексов с БЛА, позволит командованию оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и минимизировать последствия стихии. При необходимости полученная в ходе полётов информация будет передана в соответствующие ведомства.

Вопросы мониторинга зон лесных пожаров и подтопления традиционно входят в перечень полётных задач, отрабатываемых расчетами комплексов с БЛА в ходе боевой учёбы.

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