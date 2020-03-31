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31.03.2020 (14:02)

Ансамбль песни и пляски Балтийского флота открыл «домашний сезон»

В связи с отменой в стране массовых культурных мероприятий Ансамбль песни и пляски Балтийского флота начинает трансляцию своих концертных выступлений в официальных аккаунтах коллектива в популярных социальных сетях.

«Ежедневно в официальных аккаунтах коллектива мы будем предлагать нашим зрителям записи лучших концертных номеров и выступлений», — рассказал художественный руководитель ансамбля заслуженный артист Российской Федерации Борис Гастев.

Ансамбль песни и пляски Балтийского флота не первый профессиональный флотский коллектив, который перешел на данный формат своих выступлений.

Так, ансамбль Балтийского флота «Черные береты» уже выступил с двумя интернет-концертами, которые транслировались на нескольких крупнейших международных социальных и мультимедийных платформах. Число посмотревших прямой эфир превысило 10 тыс. человек, в записи выступления посмотрели уже более 40 тыс. зрителей.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Культура
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