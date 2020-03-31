31.03.2020 (13:54)
Плавмастерская Балтийского флота завершила выполнение задач в Средиземном море
Плавучая мастерская Балтийского флота ПМ-82 завершила выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.
С ноября 2019 года по март 2020 года судно обеспечивало техническое обслуживание кораблей Военно-Морского Флота, действующих в дальней оперативной зоне.
В настоящее время ПМ-82 осуществляет переход к месту постоянного базирования в Балтийске.
ПМ-82 — третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавмастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их вооружения и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
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