31.03.2020 (13:42)

В Омском кадетском военном корпусе провели серию занятий по теме «Великая Отечественная война в истории моей семьи»

В Омском кадетском военном корпусе (ОКВК) проведена серия уроков мужества, посвященная Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Великая Отечественная война в истории моей семьи».

Основной целью занятий стало формирование у кадет ценностного отношения к семье и Отечеству. Эта цель была реализована через воспитание у кадет патриотических чувств и чувства гордости за родственников и предков. Также занятия были направлены на формирование у обучаемых положительного образ себя, как продолжателя славных традиций предков.

В ходе занятий воспитанники корпуса попытались найти ответы на вопросы: что такое семья, Отечество? Какова роль моих предков в важнейших событиях моей страны?

«Знание истории своей страны и истории родного края очень важно для каждого из нас. Но не менее важно знать историю своей семьи, гордиться ею и ориентироваться на примеры и опыт своих предков, чтобы строить будущее. Если каждый из нас последует этому правилу, будет чтить и помнить свою историю, то мы построим достойное будущее для нашего общества и страны», - отметила преподаватель корпуса Татьяна Лысенко.

Готовясь к мероприятию кадеты создавали презентации. В своих докладах они представили захватывающий рассказ о своих прадедах, их героических подвигах во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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