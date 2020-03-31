Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2020 (13:12)

Снайперы на Урале уничтожили условного противника в ходе «групповой охоты» на учении

Снайперы мотострелковых и разведывательных подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа отработали способы «групповой охоты» и разведывательных патрулей в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу учений, снайперы действовали по одному, в составе пар, групп, а также придавались разведывательно-диверсионным группам, действующим на переднем крае в обороне и наступлении.

В ходе розыгрыша тактического эпизода группы снайперов, действующие в составе разведывательных патрулей, провели «беспокоящие» действия по деморализации и сковыванию противника в тылу, выборочно уничтожая его младших и старших командиров выстрелами из ниоткуда. Затем снайперы приступили к «групповой охоте» на отдельном участке местности, уничтожая всю появляющуюся живую силу и легкобронированную технику. Особое внимание уделялось поражению целей ночью и в утренние сумерки, а также методам оборудования лежек, ведению наблюдения за назначенным сектором и скрытному покиданию района выполнения задания.

Всего к учению привлекалось более 40 единиц техники, в том числе из состава мотострелковых подразделений и расчетов беспилотной авиации, задействованных в учении.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО подготовят более 200 самолетов и вертолетов к летнему периоду обучения
В частях и подразделениях 41-й общевойсковой армии ЦВО начались тренировки парадных расчетов
В ЦВО приведут в порядок воинские памятники и мемориальные захоронения к Дню Победы
Снайперы танкового соединения ВВО в Бурятии совершенствуют профессиональные навыки в ночных условиях

Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false