31.03.2020 (13:12)

Снайперы на Урале уничтожили условного противника в ходе «групповой охоты» на учении

Снайперы мотострелковых и разведывательных подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа отработали способы «групповой охоты» и разведывательных патрулей в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу учений, снайперы действовали по одному, в составе пар, групп, а также придавались разведывательно-диверсионным группам, действующим на переднем крае в обороне и наступлении.

В ходе розыгрыша тактического эпизода группы снайперов, действующие в составе разведывательных патрулей, провели «беспокоящие» действия по деморализации и сковыванию противника в тылу, выборочно уничтожая его младших и старших командиров выстрелами из ниоткуда. Затем снайперы приступили к «групповой охоте» на отдельном участке местности, уничтожая всю появляющуюся живую силу и легкобронированную технику. Особое внимание уделялось поражению целей ночью и в утренние сумерки, а также методам оборудования лежек, ведению наблюдения за назначенным сектором и скрытному покиданию района выполнения задания.

Всего к учению привлекалось более 40 единиц техники, в том числе из состава мотострелковых подразделений и расчетов беспилотной авиации, задействованных в учении.

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