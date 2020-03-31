31.03.2020 (13:08)

Военнослужащие ЦВО подготовят более 200 самолетов и вертолетов к летнему периоду обучения

Инженерно-технический состав авиационных соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) подготовит к летнему периоду обучения более 200 единиц истребительной, штурмовой, бомбардировочной, транспортной и армейской авиации.

На аэродромах соединений и частей армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Свердловской, Челябинской, Новосибирской областях, а также на территории Красноярского края, развернуто 25 пунктов перевода техники на летний режим эксплуатации. Специалисты технико-эксплуатационных частей проведут комплекс регламентных работ по проверке систем и механизмов летательных аппаратов.

В завершение подготовительного цикла работ специалисты авиационного комплекса проведут замену технических жидкостей и проверят герметичность систем и узлов самолетов и вертолетов. Особое внимание будет уделено обслуживанию систем вооружения, прицельно-навигационного оборудования и средств аварийного покидания летательного аппарата.

Всего в армии ВВС и ПВО ЦВО на летний режим эксплуатации будет переведено более 1000 единиц вооружения и военной техники, в том числе самолеты и вертолеты, подвижные комплексы радиотехнических войск и средства противовоздушной обороны.

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