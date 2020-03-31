31.03.2020 (12:58)

В Подмосковье продолжается строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации

Военные строители, художники, мастера отливки колоколов, монтажники куполов - все, кто участвовал и участвует в создании храма, трудятся в круглосуточном режиме. Цель одна – Главный храм и музей «Дорога памяти» откроют свои двери для посетителей в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В возведении храма, а также при изготовлении элементов художественно-архитектурного убранства применяются современные технологии и способы строительства.

Купола храма отделаны кровельными «картинами» из нержавеющей стали с односторонним напылением нитридом титана золотистого оттенка. В срединной части из алюминия вылит орнамент, покрытый желтым золотом по традиционной технологии сусального золочения.

Трехцветная палитра куполов: желтая кровельных «картин», золотая орнамента, серебристая «пирамидок» - выбрана специально для определенного сияния, которое получается за счет отраженных солнечных лучей.

При строительстве типовых домов и сооружений максимальные вертикальные пролеты без потолков обычно достигают не больше пяти метров. В храме стены возвышаются на 40 метров без горизонтальных перекрытий. Для строительства таких стен собирали специальные леса. Они позволили на высоте, соблюдая технику безопасности, вязать армированный каркас, выставлять геометрически правильно щиты опалубки, закреплять их и принимать бетон.

По проекту в храме есть две стены - полусферы (диаметр 19 м). Они находятся друг против друга. На востоке алтарь, на западе хоры. Для строительства этих двух полукруглых, высоких монолитных стен разработали и реализовали единственную в своем роде опалубку.

Для арочных 8-метровых проемов прямо на стройплощадке военные строители самостоятельно сделали из обычных радиусных панелей оригинальную конструкцию, которая позволила в точности по проекту сделать арки.

Кровля Главного храма создана из светопрозрачных стеклянных конструкций высокой прочности. Снаружи архитектурные панели, покрытые медью, украсят бронзовые барельефы. В таких масштабах подобная технология используется впервые.

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