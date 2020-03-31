31.03.2020 (12:52)

В Воздушно-десантных войсках завершился второй этап конкурса по полевой выучке среди экипажей РХБ разведки «Безопасная среда»

В Воздушно-десантных войсках (ВДВ) в рамках Армейских международных игр-2020 завершился второй отборочный этап конкурса «Безопасная среда» среди экипажей радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки.

Состязания проводились в рамках полевых выходов с подразделениями РХБ защиты под руководством начальников служб РХБ защиты соединений на полигонах по местам дислокации.

Во втором отборочном этапе конкурса приняли участие около 35 экипажей — более 100 военнослужащих и 35 единиц специальной техники, в том числе современные разведывательные химические машины РХМ-5М на базе бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».

Участники конкурса соревновались в индивидуальной гонке по замкнутому маршруту протяженностью 5,5 тыс. метров и эстафете на 11 тыс. метров.

Данные этапы экипажи проходили на штатной технике, выполняли различные нормативы по специальной подготовке, в том числе по поиску источников ионизирующего излучения, отбору проб, определению отравляющих веществ в воздухе, проведению частичной специальной обработки вооружения, военной и специальной техники.

Также в ходе состязаний выявили сильнейшего в выполнении упражнения стрельб в средствах защиты органов дыхания (противогазах ПМК-3).

По результатам второго этапа были определены первые победители и отобраны экипажи, которые представят свои соединения на отборочном этапе конкурса в Воздушно-десантных войсках и продолжат борьбу за звание лучшего экипажа РХБ разведки ВДВ.

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