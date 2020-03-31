31.03.2020 (12:34)

В Амурском объединении ВВО состоялся первый чемпионат по Армейской тактической стрельбе

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, состоялся первый чемпионат по Армейской тактической стрельбе. В соревнованиях участвовало около 100 стрелков новой дисциплины армейского спорта.

Состязания лучших стрелков проводились в течение недели на базе недавно созданного стрелкового комплекса полигона Екатеринославский в Амурской области. Чемпионат состоял из нескольких этапов, включающих квалификационные стрельбы и практические упражнения стрельб из штатного автомата АК-74М и пистолета ПМ.

Стрелкам необходимо было быстро поразить цели на расстоянии от 15 до 70 метров в оконные проемы из неудобных положений. Целями являлись статичные, подвижные и качающиеся мишени, имитирующие условного противника.

По результатам состязаний первое общекомандное место взяла команда мотострелкового соединения, дислоцированного в Амурской области.

Справочно:

Армейская тактическая стрельба - новый вид спорта, включающий в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобных положений, использования укрытий и скоростную перезарядку оружия. В отличие от практической стрельбы все стрелки используют штатное оружие. Новое направление в боевой подготовке является реальной проверкой мастерства владения оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогут воинам лучше подготовиться к выполнению задач в боевой обстановке.

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