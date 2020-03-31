31.03.2020 (11:20)

В горных районах Бурятии разведчики ВВО учились уничтожать замаскированные склады с боеприпасами противника

Разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной Республике Бурятия, уничтожили склады с боеприпасами условного противника в горной местности.

В ходе выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов с вертикальными подъемами и спусками. Также военнослужащие использовали приборы ночного видения для передвижения группы в ночное время.

По прибытии в заданный район разведчики приступили к поиску замаскированных складов условного противника.

Действуя двумя группами и используя огонь из крупнокалиберных пулеметов, разведчики подошли к объекту и начали обстрел боевиков с укрепленных захваченных позиций.

Вторая группа при помощи специального снаряжения вошла через крышу здания, заложили по всему периметру складов подрывные имитационные заряды ИМ-100.

Кроме того, разведгруппы провели удержание выгодных высот, вступив в учебный бой с диверсионными разведывательными группами условного противника на подходах к складам, которые позволяли контролировать горные маршруты.

В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты и автоматическое оружие с приспособлениями для бесшумной стрельбы.

Также к мероприятию боевой подготовки были привлечены военнослужащие мотострелкового подразделения танкового соединения ВВО, которые выступили в роли условного противника в три раза превышающего численность разведгруппы.

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