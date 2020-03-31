31.03.2020 (07:04)

Военные инженеры ВВО выполнили плановый подрыв списанных неиспользуемых объектов инфраструктуры на территории военного аэродрома в Хабаровске

30 марта 2020 года на территории соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, было проведено обрушение ветхих сооружений инфраструктуры с применением метода дистанционного подрыва.

Работы выполнили военнослужащие отдельного инженерно-саперного подразделения.

Для сноса были подготовлены списанные неиспользуемые водонапорные башни.

Взрывные работы проведены в плановом порядке с соблюдением необходимых мер безопасности.

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