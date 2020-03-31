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31.03.2020 (06:55)

В Хабаровске молодые лётчики армии ВВС и ПВО совершили полёты на самолётах Ан-26

В Хабаровске в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа молодые лётчики под руководством летчиков-инструкторов на самолётах военно-транспортной авиации Ан-26 совершили плановые полёты.

Экипажи отработали практические вопросы лётной подготовки: взлёт и посадку с аэродрома, совершенствование практических навыков пилотирования, организацию взаимодействия в экипаже, всестороннего повышения уровня боевой слаженности и выучки летного состава к выполнению поставленных задач.

Полёты совершались посменно, как в дневное, так и в ночное время для отработки навыков пилотирования в тёмное время суток.

В ходе проведённых полётов лётный состав полностью выполнил программу полётов и практически закрепил полученные навыки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , ВКС
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