31.03.2020 (06:55)
В Хабаровске молодые лётчики армии ВВС и ПВО совершили полёты на самолётах Ан-26
В Хабаровске в армии ВВС и ПВО Восточного военного округа молодые лётчики под руководством летчиков-инструкторов на самолётах военно-транспортной авиации Ан-26 совершили плановые полёты.
Экипажи отработали практические вопросы лётной подготовки: взлёт и посадку с аэродрома, совершенствование практических навыков пилотирования, организацию взаимодействия в экипаже, всестороннего повышения уровня боевой слаженности и выучки летного состава к выполнению поставленных задач.
Полёты совершались посменно, как в дневное, так и в ночное время для отработки навыков пилотирования в тёмное время суток.
В ходе проведённых полётов лётный состав полностью выполнил программу полётов и практически закрепил полученные навыки.
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