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31.03.2020 (05:20)

Отряд кораблей Тихоокеанского флота осуществил дозаправку от танкеров в Охотском море

Корабли отряда Тихоокеанского флота, которые действуют по плану серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне, пополнили в Охотском море запасы воды и топлива.

В отрыве от пунктов базирования заправку топливом и водой кораблей группировки обеспечили средние морские танкеры вспомогательного флота «Илим» и «Ижора».  В ходе учения по приему и передаче жидких грузов на ходу специальные суда дозаправили четыре малых ракетных корабля и эскадренный миноносец «Быстрый».

Задачи отрабатывались в благоприятных погодных условиях при волнении моря до двух баллов. 

Ранее два отряда кораблей ТОФ в сопровождении ледоколов преодолели ледовые поля в районе пролива Лаперуза.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Военно-Морской Флот
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