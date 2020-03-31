31.03.2020 (05:20)
Отряд кораблей Тихоокеанского флота осуществил дозаправку от танкеров в Охотском море
Корабли отряда Тихоокеанского флота, которые действуют по плану серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне, пополнили в Охотском море запасы воды и топлива.
В отрыве от пунктов базирования заправку топливом и водой кораблей группировки обеспечили средние морские танкеры вспомогательного флота «Илим» и «Ижора». В ходе учения по приему и передаче жидких грузов на ходу специальные суда дозаправили четыре малых ракетных корабля и эскадренный миноносец «Быстрый».
Задачи отрабатывались в благоприятных погодных условиях при волнении моря до двух баллов.
Ранее два отряда кораблей ТОФ в сопровождении ледоколов преодолели ледовые поля в районе пролива Лаперуза.
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