31.03.2020 (04:40)
На Камчатке завершилось двухстороннее батальонное тактическое учение морской пехоты ТОФ
Батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой подразделений морской пехоты прошло на полигоне «Радыгино» на Камчатке.
В ходе учения подразделения морской пехоты отработали временные нормативы по подготовке и совершению марша на полигон на технике.
В рамках БТУ морские пехотинцы решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также создание опорных пунктов обороны на отвоёванном побережье.
К учениям привлекались батальон морской пехоты, десантно-штурмовой батальон, артиллерийские и инженерные подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС).
Для поддержки действий морпехов в учении были задействованы транспортно-боевые вертолеты Ка-29, недавно поступившие на вооружение смешанного авиаполка ОКВС, а также вертолёты Ми-8 с которых осуществлялось десантирование морских пехотинцев.