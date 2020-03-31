31.03.2020 (04:40)

На Камчатке завершилось двухстороннее батальонное тактическое учение морской пехоты ТОФ

Батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой подразделений морской пехоты прошло на полигоне «Радыгино» на Камчатке.

В ходе учения подразделения морской пехоты отработали временные нормативы по подготовке и совершению марша на полигон на технике.

В рамках БТУ морские пехотинцы решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также создание опорных пунктов обороны на отвоёванном побережье.

К учениям привлекались батальон морской пехоты, десантно-штурмовой батальон, артиллерийские и инженерные подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС).

Для поддержки действий морпехов в учении были задействованы транспортно-боевые вертолеты Ка-29, недавно поступившие на вооружение смешанного авиаполка ОКВС, а также вертолёты Ми-8 с которых осуществлялось десантирование морских пехотинцев.

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