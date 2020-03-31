Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

31.03.2020 (04:40)

На Камчатке завершилось двухстороннее батальонное тактическое учение морской пехоты ТОФ

Батальонное тактическое учение (БТУ) с боевой стрельбой подразделений морской пехоты прошло на полигоне «Радыгино» на Камчатке.

В ходе учения подразделения морской пехоты отработали временные нормативы по подготовке и совершению марша на полигон на технике.

В рамках БТУ морские пехотинцы решали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника, нанесению ударов артиллерией по обороняющимся силам, а также создание опорных пунктов обороны на отвоёванном побережье.

К учениям привлекались батальон морской пехоты, десантно-штурмовой батальон, артиллерийские и инженерные подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС).

Для поддержки действий морпехов в учении были задействованы транспортно-боевые вертолеты Ка-29, недавно поступившие на вооружение смешанного авиаполка ОКВС, а также вертолёты Ми-8 с которых осуществлялось десантирование морских пехотинцев.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Более 20 летательных аппаратов привлечено к серии тактических учений Тихоокеанского флота в дальней морской зоне
Группа ледоколов осуществила проводку отрядов кораблей ТОФ через ледовые поля в районе пролива Лаперуза
Расчёты ПВО Береговых войск Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы на полигоне «Телемба»
Отряд кораблей Тихоокеанского флота в дальней морской зоне провёл учение по противолодочной и противовоздушной обороне

Метки:
Учения , Тихоокеанский флот , Морская пехота
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false