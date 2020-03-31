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31.03.2020 (06:01)

Российские военные специалисты 30 марта провели полную дезинфекцию трёх лечебных учреждениях области Ломбардия

Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку трёх пансионатах для пожилых людей  в городах Клузоне, Чени и  Вертола.

Всего в трёх учреждениях было продезинфицировано 18 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Российскими военными проведена обработка 11 лечебных учреждений и продезинфицировано более 39 тыс. квадратных метров внутренних посещений.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Медицина
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