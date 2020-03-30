30.03.2020 (22:30)

В Волгограде наградили лучшие коллективы ДОСААФ

Подведение итогов 2019 года и обсуждение планов работы в 2020 году стали ключевыми темами прошедших на днях VII пленума совета и VIII внеочередной конференции регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области.

С докладами перед делегатами конференции и гостями выступили исполняющий обязанности председателя регионального отделения Виктор Егоров, заместитель председателя Олег Кривченко, исполняющий обязанности начальника отдела по подготовке специалистов Виктор Дуванов и председатель контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения Сергей Вишневецкий.

Почетными гостями конференции стали заместитель председателя Волгоградской городской думы Дмитрий Дильман, почетный гражданин Волгограда – председатель городского совета ветеранов Александр Струков, советник ректора ВолГУ, профессор Сергей Канищев, ветераны оборонного общества.

В рамках конференции состоялась церемония награждения лучших коллективов и активистов оборонной организации по итогам работы в 2019 году.

Рейтинг автошкол возглавила Волжская автошкола (руководитель Николай Флора), на втором и третьем местах соответственно Урюпинская автошкола (Юрий Кривобок) и Камышинская техническая школа (Милослава Морозенко).

Среди учебных спортивно-технических клубов в своих группах первые места присуждены Серафимовичскому (руководитель Василий Кичапов) и Алексеевскому (Вера Бедренина) УСТК. На вторых местах Октябрьский (Николай Ткаченко) и Нехаевский (Николай Серженко) УСТК. Тройку призеров замкнули Фроловский (Геннадий Калиничев) и Светлоярский (Александр Хорошунов) УСТК.

По итогам уставной деятельности в 2019 году среди всех организаций регионального отделения ДОСААФ первое место завоевал коллектив Волжской автошколы.

За личный вклад в дело укрепления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие технических и военно-прикладных видов спорта знаком отличия ДОСААФ «За заслуги» третьей степени» награждены председатель местного отделения ДОСААФ Алексеевского района Волгоградской области Владимир Ким, начальник Алексеевского УСТК Вера Бедреина, преподаватель Алексеевского УСТК Павел Желудков.

Медалей «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин» удостоены начальник Волгоградской автошколы Михаил Бельский и президент областной федерации спортивно-прикладного собаководства Наталья Литвинова.

Грамоты председателя регионального отделения ДОСААФ вручены председателю областной федерации авиамодельного спорта Юрию Абламскому и председателю поисково-общественной организации «Наследие», командиру поискового отряда «Красноармеец» Денису Соловьеву.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице