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30.03.2020 (22:21)

В Нижегородской области проводится сбор с инженерно-штурмовыми подразделениями

В Нижегородской области под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого проводится сбор с инженерно-штурмовыми подразделениями.

Основными целями мероприятия являются формирование у военнослужащих четкого представления о значимости подразделений штурма и разграждения, укрепление сотрудничества и обмен опытом между представителями подразделений из разных уголков России, сплочение воинских коллективов и совершенствование практических навыков при выполнении задач инженерного обеспечения.

Инженерно-штурмовые группы отрабатывают действия в составе штурмового отряда в наступлении и обороне, при подготовке и штурме населенного пункта, проводят штурмы различных зданий, выполняют инженерную разведку подвалов, тоннелей и других замкнутых помещений.

Завершится совместный сбор конкурсом инженерно-штурмовых подразделений «Стальное сердце-2020», где участникам будет дана реальная оценка их практических навыков.

В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-82А, защищенные автомобили «Тайфун-К».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Инженерные войска
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