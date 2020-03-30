30.03.2020 (22:13)

На Северном флоте завершился второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки»

Военнослужащие разведывательных подразделений соединений сухопутных и береговых войск Северного флота провели второй отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр – 2020.

Состязания прошли на полигонах в районах дислокации войск в Мурманской области. В них приняли участие команды разведчиков соединения морской пехоты, а также мотострелковых бригад, дислоцированных в населенных пунктах Печенга и Алакуртти.

Соревнования по профессиональному мастерству состояли из пяти основных элементов: «Десантирование и совершение марш-броска», «Прохождение «Тропы разведчика», «Соревнование механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

В ходе соревнований войсковые разведчики показали профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Наиболее сложным этапом конкурса стало прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. Разведывательные подразделения в полном составе и в боевой экипировке преодолели на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 м.

Кроме того, участники конкурса соревновались в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность и эффективность.

По результатам отборочного этапа конкурса первое место заняла команда отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса, которая выступит на всеармейском этапе соревнований.

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