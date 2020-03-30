30.03.2020 (21:40)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил прошел конкурс «Воин мира»

В объединении противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения Воздушно-космических сил прошел второй этап конкурса профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира».

В состязаниях приняли участие победители отборочных этапов в соединениях и воинских частях ПВО ВКС.

Конкурс проводился в пять этапов: военно-спортивный («Атлет»), военно-профессиональный («Профессионал»), по огневой подготовке («Снайпер»), литературно-художественный и танцевальный творческий («Кавалер»/«Сударыня»), на знание военной истории («Эрудит»).

В ходе соревнований конкурсантам предстояло продемонстрировать свои знания в военной истории, творческие способности (исполнение песни, танца, стихотворения), физические качества, навыки стрельбы из автомата АК-74 и другие. Каждый этап направлен на определение различных навыков и умений у военнослужащих, а также на воспитание у них высокой духовности, нравственных качеств, воспитание воли и стремления к победе.

Конкурс проводился в течение трех дней.

После подведения итогов состязаний победители будут представлять объединение на следующем этапе конкурса в Воздушно-космических силах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице