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30.03.2020 (21:26)

В соединении дальней авиации ВКС в Амурской области прошла тренировка с подразделениями охраны и обороны

В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в Амурской области прошло учебно-практическое занятие с подразделениями авиационного полка по противодействию диверсионно-разведывательным группам противника.

В ходе мероприятия были отработаны элементы охраны и обороны авиационной техники, оповещения, смены мест дислокации, а также меры предотвращения захвата условным противником техники для использования в своих целях.

Тренировка проводилась на территории аэродрома авиационного полка и на административной зоне гарнизона Украинка.

Занятия проходят регулярно и позволяют военнослужащим четко и слаженно действовать в различных условиях обстановки и вовремя реагировать на различные нештатные ситуации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
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