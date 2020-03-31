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31.03.2020 (06:00)

В подмосковное Алабино из Санкт-Петербурга доставлены 30 танков Т-34

Легендарные танки Т-34 после проведения капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге доставлены железнодорожным эшелоном в подмосковное Алабино.

Обновленные боевые машины примут участие в военных парадах в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не только на Красной площади в Москве, но и в других городах России.

Экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа приняли историческую технику у представителей бронетанкового ремонтного завода. Заводчане окажут помощь механикам-водителям в обучении особенностям эксплуатации, ремонта и вождения Т-34.

Специалисты завода осуществили полную разборку и сборку каждого танка, очистили корпус и детали от ржавчины, произвели их покраску, перебрали все детали, узлы и агрегаты. Ряд деталей были восстановлены или заменены на новые.

В ближайшее время экипажи гвардейской танковой армии приступят к парадным тренировкам с участием исторической техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военные парады , Великая Отечественная война (ВОВ) , Западный военный округ
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