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30.03.2020 (20:45)

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения совершили виртуальную экскурсию в Государственный Эрмитаж

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения, не покидая расположения воинской части, с использованием графического изображения трёхмерных объектов совершили виртуальную экскурсию по музею изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного Эрмитажа.

Благодаря виртуальной экскурсии гвардейцы-ракетчики прошли по многим залам музея, включая Рыцарский зал, Александровский зал, посетили экспозицию реставрационно-хранительского центра «Старая деревня».

Компьютерные модели представили дворец и городское пространство вокруг него в разные исторические эпохи — в царствование императоров Николая I (середина XIX века), Николая II (конец XIX-начало XX века), а также в наши дни. Панорамы сопровождались комментариями и были дополнены произведениями живописи, графики и документальными фотографиями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Культура
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