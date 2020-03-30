30.03.2020 (20:45)
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения совершили виртуальную экскурсию в Государственный Эрмитаж
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения, не покидая расположения воинской части, с использованием графического изображения трёхмерных объектов совершили виртуальную экскурсию по музею изобразительного и декоративно-прикладного искусства Государственного Эрмитажа.
Благодаря виртуальной экскурсии гвардейцы-ракетчики прошли по многим залам музея, включая Рыцарский зал, Александровский зал, посетили экспозицию реставрационно-хранительского центра «Старая деревня».
Компьютерные модели представили дворец и городское пространство вокруг него в разные исторические эпохи — в царствование императоров Николая I (середина XIX века), Николая II (конец XIX-начало XX века), а также в наши дни. Панорамы сопровождались комментариями и были дополнены произведениями живописи, графики и документальными фотографиями.