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30.03.2020 (19:40)

В частях и подразделениях 41-й общевойсковой армии ЦВО начались тренировки парадных расчетов

С военнослужащими 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) начались тренировки к военному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировок военнослужащие отрабатывают вопросы строевой слаженности при прохождении в составе парадных коробок, а также одиночной строевой подготовки. Общие гарнизонные тренировки начнутся в апреле на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Генеральные репетиции военного парада пройдут 5 и 7 мая на центральной площади Новосибирска.

В этом году ЦВО в Новосибирске представят около 1200 военнослужащих. Для участия в военном параде в частях и подразделениях были отобраны лучшие военнослужащие, показавшие отличные результаты в боевой подготовке.

В честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне по центру города пройдут солдаты, курсанты и офицеры общевойскового объединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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