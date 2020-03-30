30.03.2020 (19:20)
Изобретатели и рационализаторы Военной академии РВСН награждены 18 медалями на Московском международном салоне «Архимед»
На прошедшем в Москве XXIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого получила приз за лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Выставочная часть салона проходила в дистанционной форме.
К участию в выставке было допущено свыше 600 проектов, которые представили 314 участника из 24 государств и 35 регионов Российской Федерации.
Все участники прошли отбор и оценку экспертной комиссии и международного жюри салона.
Лучшим изобретением в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации признана разработка академии «Способ и устройство обработки оптической информации». Данное устройство предназначено для применения при разработке оптических и гибридных процессоров.
Все экспонаты, представленные военным вузом, были отмечены наградами салона. Изобретатели и рационализаторы положили в копилку своих достижений восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.
Кроме этого, академия награждена специальным призом салона — кубком регионов (Московская область) за развитие изобретательства — и дипломом почтения и благодарности.