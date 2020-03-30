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30.03.2020 (19:20)

Изобретатели и рационализаторы Военной академии РВСН награждены 18 медалями на Московском международном салоне «Архимед»

На прошедшем в Москве XXIII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого получила приз за лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Выставочная часть салона проходила в дистанционной форме.

К участию в выставке было допущено свыше 600 проектов, которые представили 314 участника из 24 государств и 35 регионов Российской Федерации.

Все участники прошли отбор и оценку экспертной комиссии и международного жюри салона.

Лучшим изобретением в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации признана разработка академии «Способ и устройство обработки оптической информации». Данное устройство предназначено для применения при разработке оптических и гибридных процессоров.

Все экспонаты, представленные военным вузом, были отмечены наградами салона. Изобретатели и рационализаторы положили в копилку своих достижений восемь золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Кроме этого, академия награждена специальным призом салона — кубком регионов (Московская область) за развитие изобретательства — и дипломом почтения и благодарности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , РВСН
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