30.03.2020 (19:00)

Российские военные специалисты в Италии продолжают противоэпидемические мероприятия в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия

30 марта бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с итальянскими военными специалистами провела полную санитарную дезинфекционную обработку трёх пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола.

В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Кроме того, сегодня российскими специалистами была проведена рекогносцировка ещё трех лечебных учреждений.

Ранее российскими военнослужащими проведена обработка восьми лечебных учреждений, было продезинфицировано более 21 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице