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30.03.2020 (19:03)

Военнослужащие Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий ЗВО прошли комплексную психологическую проверку

В Подмосковье военные психологи гвардейской танковой армии Западного военного округа проверили моральную устойчивость военнослужащих Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий.

Проверка проходила в два этапа, на первом этапе военнослужащие написали специализированные тесты под контролем психологов соединений и воинских частей. На следующем этапе военнослужащие перешли к проверке психологической полосой.

Более 300 метров и свыше 30 препятствий преодолели военнослужащие через дым покрышек, имитацию пулеметного огня и взрывов. Условия, в которые попали военнослужащие, максимально приближены к боевым, во время тренировки было применено около 300 единиц имитационных средств.

Военнослужащие преодолевали полосу боевыми тройками, осуществляя физическую и моральную поддержку друг другу. У каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.

В занятиях было задействовано более 3 тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Сухопутные войска
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