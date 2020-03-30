30.03.2020 (18:55)

В Нижегородской области расчеты РСЗО «Торнадо-Г» и «Ураган» провели боевые стрельбы на подавление условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями военнослужащие самоходного артиллерийского полка Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы на подавление условного противника.

Батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Ураган» совершили марш в район развертывания для подавления ведущих огонь бронемашин противника. По прибытии на позиции военнослужащие приступили к наведению реактивных систем по полученным с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» целеуказаниям.

В боевых стрельбах было задействовано более 100 единиц вооружения, военной и специальной техники самоходного артиллерийского полка.

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