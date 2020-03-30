30.03.2020 (18:38)

Завершился полевой выход с ремонтной ротой ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился полевой выход с ремонтным подразделением.

В рамках полевого выхода отработаны действия водителей при повреждении машин, оборудовании сборного пункта поврежденных машин, подготовке рабочих мест для производства ремонта, маскировке укрытий, охране и обороне места дислокации.

За неделю специалисты на практике в полевых условиях произвели ремонт 8 единиц военной техники, из них три ремонта техники являлись наиболее сложными. Военнослужащими ремонтной роты было обслужено около 1500 узлов и агрегатов на военной технике, задействованной в полевом выходе.

Полевой выход ремонтной роты ОГРВ ПРРМ прошёл на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и проводился в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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